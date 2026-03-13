Intervistato da Radio TV Serie A, l'ex attaccante Valeri Bojinov ha parlato dei difensori che ha dovuto affrontare in Italia, citandone alcuni sicuramente noti: “Ho giocato contro tre difensori molto forti: Thuram, Cannavaro e Materazzi, diciamo che non facevano certo complimenti. Mi ricordo un Inter-Fiorentina dove, prima di entrare sul campo, Materazzi mi ferma e mi fa vedere i suoi occhi. Si era messo delle lenti rosse e mi ha detto 'Io sono il diavolo, oggi ti mangio' (ride n.d.r.). Erano giocatori di un’altra generazione: giocavano molto duro, ma sapevo che se avessi avuto paura allora non dovevo più fare il calciatore e infatti io rispondevo. Cannavaro era un signore ma menava tanto, Thuram invece era un animale, quando andavi a contrasto con lui finivi sempre per terra".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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