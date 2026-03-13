Giornata di visite speciali nella sede dell'Inter, non solo per Diego Milito. Dopo la foto dell'ex attaccante interista e attuale presidente del Racing Avellaneda in compagnia del numero uno nerazzurro Beppe Marotta, il Biscione pubblica altri scatti che vedono il Principe in compagnia di Walter Samuel, ex difensore ora vice del ct dell'Argentina Lionel Scaloni: "Oggi è è passata a trovarci un po' di storia dell'Inter", il messaggio pubblicato sui social.

Oggi è passata a trovarci un po' di storia dell'Inter pic.twitter.com/5G7UfAlci2 — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 13, 2026