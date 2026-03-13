Intervenuto a margine del World Legends Padel Tour 2026, Luca Toni si è soffermato a parlare del campionato di Serie A, partendo da un attaccante dell'Inter: "Oggi mi piace Pio Esposito, è un centravanti forte e grosso, alla vecchia maniera. Mi fa piacere stia andando bene. Ha la testa giusta, all'Inter ha Lautaro e Thuram davanti che gli insegnano tanto. Nazionale? Vediamo, decide Gattuso". Sulla corsa Scudetto, Toni ha aggiunto: "Penso che il Milan sia l'unica squadra che può mettere un po' di pepe a questo finale di stagione, ma l'Inter resta la più forte e ha sette punti di vantaggio. La squadra di Allegri fa grandi gare, ma perde anche punti con le piccole. L'Inter secondo me è molto più avanti".