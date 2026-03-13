A Milano in questi giorni (ieri era a cena con Zanetti, Nico Paz e suo padre), Diego Alberto Milito non poteva non approfittare dell'occasione per fare ritorno a 'casa'. L'ex bomber, ora presidente del Racing Avellaneda, è stato accolto dal suo omologo interista, Beppe Marotta, nella sede del club, in Viale della Liberazione. Lì, all'interno della sala trofei, c'è stato un cambio di maglie, come testimoniato sul profilo X dell'Inter.