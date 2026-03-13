A Milano in questi giorni (ieri era a cena con Zanetti, Nico Paz e suo padre), Diego Alberto Milito non poteva non approfittare dell'occasione per fare ritorno a 'casa'. L'ex bomber, ora presidente del Racing Avellaneda, è stato accolto dal suo omologo interista, Beppe Marotta, nella sede del club, in Viale della Liberazione. Lì, all'interno della sala trofei, c'è stato un cambio di maglie, come testimoniato sul profilo X dell'Inter. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 13 marzo 2026 alle 16:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.