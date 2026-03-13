Nell'ambito della tappa milanese del World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo, Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha elogiato il lavoro compiuto da Massimiliano Allegri alla guida dei rossoneri: "Sta facendo un grandissimo lavoro. Nessuno si aspettava che il Milan potesse essere secondo. Hanno cambiato tante cose, però secondo me il Milan sta facendo un bel campionato”.

Ci credi a questa rimonta scudetto?

“Il Milan deve pensare a fare partita per partita. Il derby mi ha lasciato l’impressione che è una squadra forte, che è una bellissima squadra che però deve andare piano, vincere partita per partita”.

Cosa manca al Milan per tornare ai vertici?

“Magari vincere il campionato. Ma comunque sta facendo un bellissimo campionato, spero che il Milan ritorni in Champions”