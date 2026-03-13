La Nazionale italiana Under 17 si radunerà dal 17 al 21 marzo, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, per uno stage di preparazione in vista del secondo turno delle qualificazioni europee, in programma dal 25 al 31 marzo in Umbria. Gli Azzurrini saranno impegnati nel Gruppo A2 della Lega A contro Islanda, Romania e il Portogallo, campione d’Europa in carica.

Per questo appuntamento, il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 26 calciatori, tutti nati nel 2009, ad eccezione di tre classe 2010: i difensori Lorenzo Dattilo e Alessandro Ghiotto, rispettivamente di Roma e Juventus, e il centrocampista dell’Empoli Francesco Olivieri.

La lista dei 20 definitivi sarà resa nota nel pomeriggio di sabato 21 marzo, al termine dell’amichevole contro l’Under 17 dell’Empoli, allenata da Lorenzo Tonelli, in programma alle ore 11.

Portieri: Elia Cantarelli (Parma), Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce);

Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Lorenzo Dattilo (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Empoli);

Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli), Luca Menon (Milan), Diego Perillo (Empoli).