Un sorriso dopo la batosta europea contro il Bayern Monaco. Raffaele Palladino ieri a Zingonia ha riaccolto Ederson durante l'allenamento. Il brasiliano ha svolto parte della seduta con il gruppo e in quella odierna si capirà se potrà essere nella lista dei convocati per la trasferta di Milano, con buone probabilità di farne parte. Un recupero fondamentale per i bergamaschi, che devono fare a meno del loro centrocampista dalla gara vinta contro il Napoli il 22 febbraio.

Piccola speranza di sedere in panchina a San Siro anche per Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, che dopo la sessione individuale di ieri oggi potrebbero rientrare almeno in parte in gruppo e partire con la squadra già nel tardo pomeriggio alla volta di Milano. Nessun dubbio sulla presenza di Giorgio Scalvini, pienamente recuperato dopo la contusione al ginocchio sinistro rimediata a Roma contro la Lazio in Coppa Italia. Dovrebbe essere lui a completare il terzetto difensivo con Djimsiti e Anahor, ad oggi più avanti rispetto a Hien e Kolasinac che hanno giocato titolari contro i tedeschi.