Cesc Fabregas non ha mai pensato all'impiego di Nico Paz a centrocampo, ma quel ruolo "può farlo in futuro, quando sarà più maturo e stabile dentro il calcio". Parola del tecnico del Como, che durante la conferenza stampa pre Roma assicura sul possibile impiego in mediana dell'argentino, pizzicato nelle ultime ore a cena in compagnia del vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti (RILEGGI QUI).

"Lui è un giocatore di trequarti, una seconda punta - precisa però lo spagnolo -. Anche perché le nostre dinamiche con i due playmaker stai sempre basso. Serve una sicurezza con la palla, una maniera di pensare e analizzare le situazioni che Nico non ha. È d'istinto, quando è basso ti può perdere un pallone, non è Perrone o Baturina. È molto specifico il ruolo di centrocampista".