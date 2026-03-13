Cesc Fabregas non ha mai pensato all'impiego di Nico Paz a centrocampo, ma quel ruolo "può farlo in futuro, quando sarà più maturo e stabile dentro il calcio". Parola del tecnico del Como, che durante la conferenza stampa pre Roma assicura sul possibile impiego in mediana dell'argentino, pizzicato nelle ultime ore a cena in compagnia del vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti (RILEGGI QUI).

"Lui è un giocatore di trequarti, una seconda punta - precisa però lo spagnolo -. Anche perché le nostre dinamiche con i due playmaker stai sempre basso. Serve una sicurezza con la palla, una maniera di pensare e analizzare le situazioni che Nico non ha. È d'istinto, quando è basso ti può perdere un pallone, non è Perrone o Baturina. È molto specifico il ruolo di centrocampista".

Sezione: Focus / Data: Ven 13 marzo 2026 alle 15:48
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.