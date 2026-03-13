Protagonista del podcast 'Sky Calcio Unplugged', German Denis, intervenuto a margine del Legends Padel Tour di Milano, parla della tendenza attuale delle squadre italiane a schierare di rado le due punte, una caratteristica che ora è insita solo nell'Inter: "Sto lavorando nel settore giovanile del Monza, spero che col nostro lavoro di formazione possano venire fuori i frutti perché in Italia c'è un potenziale enorme, questi ragazzi vanno aiutati. Devo dire che in questo ultimo periodo mi piace tantissimo Pio Esposito: un ragazzo che si è adattato bene, che può fare possesso e non possesso difendendo bene il pallone. Con Marcus Thuram e Lautaro Martinez si adatta benissimo. Bisogna partire da questo tipo di giocatori e aiutarli a crescere", afferma l'ex attaccante di Atalanta e Napoli.