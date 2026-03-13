Alessandro Bastoni è un tema di mercato che in casa Barcellona è legato anche anche dall'esito delle prossime elezioni presidenziali, secondo Matteo Moretto. Stando al giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Marca, il diesse dei catalani Deco considera il difensore dell'Inter l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto difensivo da mettere a disposizione di Hansi Flick. Che, nel frattempo, potrebbe perdere Alejandro Balde, giocatore che per i blaugrana non è incedibile.

Tornando a Bastoni, Moretto ha aggiunto che il giocatore sa dell'interesse del Barça e non ha chiuso la porta a un eventuale trasferimento. E' affascinato dall'opportunità, ma non ha ancora detto sì ai catalani.