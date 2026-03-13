Alessandro Bastoni è un tema di mercato che in casa Barcellona è legato anche anche dall'esito delle prossime elezioni presidenziali, secondo Matteo Moretto. Stando al giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Marca, il diesse dei catalani Deco considera il difensore dell'Inter l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto difensivo da mettere a disposizione di Hansi Flick. Che, nel frattempo, potrebbe perdere Alejandro Balde, giocatore che per i blaugrana non è incedibile. 

Tornando a Bastoni, Moretto ha aggiunto che il giocatore sa dell'interesse del Barça e non ha chiuso la porta a un eventuale trasferimento. E' affascinato dall'opportunità, ma non ha ancora detto sì ai catalani. 

Sezione: Focus / Data: Ven 13 marzo 2026 alle 13:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.