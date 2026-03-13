Il Santos ha convocato ufficialmente i rappresentanti del centrocampista Robinho Jr. per un incontro strategico la prossima settimana, al fine di risolvere la situazione di stallo relativa al rinnovo del suo contratto. L'attuale contratto del giocatore con la squadra di Vila Belmiro scade ad aprile 2027, ma la dirigenza del Santos sta mostrando urgenza nel prolungarlo per evitare rischi legali e l'interesse di altri club internazionali. L'incontro, si legge su MixVale, si svolgerà dopo il classico contro il Corinthians, in programma domenica nella tarda serata italiana.

L'assenza del giocatore dalle recenti convocazioni ha creato qualche malumore tra i suoi agenti, nonostante i rapporti amichevoli con il club.I rappresentanti del giocatore numero 10 chiedono garanzie circa le maggiori opportunità di giocare sotto la guida dell'attuale staff tecnico, al fine di proseguire le trattative per il rinnovo del contratto. In mezzo c'è l'Inter, che da tempo è interessata al ragazzo e ha in programma di inviare osservatori in Brasile per seguire da vicino l'andamento delle trattative a Vila Belmiro. All'inizio del 2026, i nerazzurri erano disposti a spendere 18 milioni di euro per acquisire il giocatore, ma il Santos rifiutò l'offerta, convinto che il suo valore sarebbe ulteriormente aumentato dopo le competizioni nazionali.