La Gazzetta dello Sport pubblica oggi uno studio di Football Benchmark riguardo alle rose dei club di Serie A. L'Inter è quella col valore maggiore, ma il Como è la società che registra la crescita maggiore da settembre 2025 a febbraio 2026.

Anche i nerazzurri sono in forte crescita, da 693 milioni a settembre 2025 agli attuali 743 di febbraio 2026, con Lautaro (da 85 a 79 milioni), Bastoni (da 74 a 77) e Barella (da 69 a 70) in top tre come giocatori più quotati. Ma il super balzo in avanti è quello di Pio Esposito: da 17 a 51 milioni. L'obiettivo di Marotta, in futuro, è quello di arrivare a una valutazione della rosa di un miliardo.

Dietro ai nerazzurri ci sono Juventus (da 658 a 643 registrando un -15), il Milan (da 508 a 534 milioni), quindi il Napoli (da 424 a 436). Più indietro, alle spalle anche di altri club come Roma (407) e Atalanta (405), il Como è cresciuto di 60 milioni di euro, con Nico Paz che guida la truppa (da 48 a 74 milioni) e un valore complessivo passato da 268 a 328 milioni.