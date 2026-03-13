Quando si tratta di mercato i voli pindarici andrebbero evitati per non incorrere in delusioni, eppure pur tenendo ben sotto controllo il freno a mano al tifoso interista non può che far piacere l'ennesimo attestato di vicinanza di Nico Paz al mondo nerazzurro, seppur trasversalmente. Stamattina Paula, moglie di Javier Zanetti, ha condiviso una foto che ritrae il marito assieme a Diego Milito, Pablo Paz e suo figlio in posa sorridenti al Botinero, ristorante del vice presidente dell'Inter, verosimilmente risalente alla sera prima.

Non è certo la prima volta che i due Paz si fanno immortalare nel ristorante in via San Marco a Milano e sicuramente il calciomercato non c'entra, però è piacevole vedere come Nico sia a proprio agio accanto alle leggende nerazzurre.