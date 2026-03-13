Gli ultimi biglietti per assistere a Inter-Atalanta, in programma domani in un San Siro che va verso il pienone, sono disponibili grazie alla rimessa in vendita degli abbonati su inter.it/tickets: inoltre, per questa partita è aperta la vendita dei posti al terzo anello blu per i tifosi di casa a partire da 5 euro per soci Inter Club e possessori di tessera Siamo Noi. I tifosi nerazzurri potranno acquistare gli ultimi tagliandi online e - nel giorno gara - alle biglietterie nei pressi dello stadio, che sabato 14 marzo saranno aperte dalle ore 12.
PRE MATCH SHOW, CONCORSI E OSPITI SPECIALI
Il pre-partita di San Siro sarà ricco di momenti speciali: il Live Show caratterizzerà tutta l’attesa verso il calcio d’inizio, con tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco.
Per i tifosi interisti, inoltre, un’altra opportunità: arrivando a ridosso dell’apertura dei cancelli (13:00), sarà possibile vincere tre maglie gara nerazzurre scansionando il QR Code che comparirà sul mega LED del museo di San Siro e sui maxi-schermi dello stadio.
LE INFO PER I TIFOSI
In occasione di Inter-Atalanta sono in vigore alcune restrizioni per l'acquisto dei tagliandi:
I residenti in Provincia di Bergamo possono acquistare biglietti solo se in possesso di Tessera del Tifoso. Con TDT dell'Atalanta sarà possibile comprare tagliandi solo per il settore ospiti (terzo anello blu)
Come sempre in questi casi, sarà consentito ai tifosi interisti residenti in Provincia di Bergamo in possesso di TDT Inter o di tessera d'iscrizione a un Inter Club, di acquistare un biglietto in qualsiasi altro settore, tranne il settore ospiti.
IMPORTANTE
I tifosi interisti in possesso di un biglietto per il Terzo Anello Blu dovranno obbligatoriamente entrare dagli ingressi 12, 13 e 14, e salire al Terzo Blu tramite la torre 11.
I tifosi ospiti in possesso di biglietto per il Terzo Anello Blu dovranno obbligatoriamente entrare dall'ingresso 10, a loro riservato, e saliranno tramite la torre 9.
Regolamento d'uso dello Stadio
MERCATO SECONDARIO
Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it
INFO STADIO: APERTURA CANCELLI E REGOLAMENTO
I cancelli apriranno alle 13:00, con le biglietterie che saranno operative dalle 12:00.
INGRESSI E INDICAZIONI
A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.
Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo. Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:
Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.
Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.
Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.
Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.
Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.
Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.
A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE
Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.
Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.
Ingresso 10: tifosi ospiti al terzo anello blu.
Ingresso 8: pass di servizio.
Ingresso 11: titolari di biglietto per persone con disabilità.
La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.
