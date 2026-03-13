Guglielmo Vicario sarà schierato regolarmente a difesa della porta del Tottenham nella gara di Premier League contro il Liverpool, in programma domenica prossima, ad Anfield. Lo ha anticipato Igor Tudor, manager degli Spurs, spiegando anche perché aveva escluso l'estremo difensore italiano, obiettivo di mercato dell'Inter, nella sfida di Champions contro l'Atletico di martedì scorso, preferendogli Antonín Kinský, salvo poi tornare sui suoi passi dopo pochi minuti per le due topiche commesse da quest'ultimo: "L’idea era farlo giocare perché, prima di tutto, è un buon portiere. E vista la situazione e il momento in cui siamo, pensando al lungo periodo, volevo dare un po’ di freschezza in porta, anche in una competizione diversa. E' successo quello che è successo, e ovviamente cambia un po' le cose. Quanto a Vicario, sta bene e sarà titolare".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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