Alessandro Matri è uno dei protagonisti del World Legends Padel Tour in corso a Milano. L'ex attaccante, intecettato dai cronisti compreso quello di FcInterNews.it, è tornato sul Derby di Milano vinto dal Milan, sottolineando comunque le importanti assenze in casa Inter: "È sempre una partita importante e sentita, ma nell'Inter c'erano assenze importanti, c'è da dirlo: la mancanza di Thuram, Calhanoglu, Dumfries e Lautaro... sono comunque assenze che abbassano un po' il livello della squadra. Credo che la vittoria del Milan sia stata meritata, è stato un derby giocato bene sul campo".

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