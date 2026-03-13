Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha candidato Alessandro Bastoni al premio 'Rosa Camuna', la massima onorificenza della regione, perché "ha saputo riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità" dopo la simulazione fatta nel derby d'Italia che ha causato l'espulsione ingiusta dello juventino Pierre Kalulu.

La nomination è stata condivisa e sottoscritta anche dal Consigliere regionale del PD, Pietro Bussolati, che riveste l’incarico di presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Un riconoscimento 'bipartisan' che i due consiglieri motivano così: "La candidatura trova ragione nel fatto che rappresenta oggi uno dei volti più autorevoli e riconoscibili del calcio lombardo, italiano ed europeo. Con la maglia dell’Inter e della Nazionale ha dimostrato negli anni qualità tecniche, personalità e senso di responsabilità che lo rendono un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Bastoni - aggiungono Romani e Bussolati - ha saputo distinguersi anche per la maturità dimostrata nel riconoscere pubblicamente un proprio errore, assumendosi la responsabilità di un gesto avvenuto in campo. Un atteggiamento non scontato e non comune e che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi”. Lo riporta Il Giorno.

