Alessandro Bastoni non ha ancora smaltito la botta alla tibia rimediata in uno scontro di gioco con Adrien Rabiot nel derby di Milano e, dunque, è improbabile che domani scenda in campo nel match che vedrà l'Inter opposta all'Atalanta. Il difensore non partirà certamente dal via ed è in dubbio anche la sua presenza tra i convocati: Cristian Chivu, in tal senso, scioglierà ogni dubbio nelle prossime ore.

In caso di forfait, Bastoni si aggiungerebbe agli indisponibili già noti, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, che anche oggi hanno svolto lavoro personalizzato sul campo con l'obiettivo di tornare ad allenarsi in gruppo durante la prossima settimana, quella che porta alla gara di Firenze, l'ultima prima della sosta del campionato.