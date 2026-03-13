Ederson ha recuperato e dopo diverse settimane di assenza è nuovamente a disposizione di Raffaele Palladino per la sfida di domani tra Inter e Atalanta. Il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina, mentre, secondo L'Eco di Bergamo, a partire da titolare sarà il difensore Giorgio Scalvini, nell'ambito di un ritorno alla difesa a tre con uno tra Lazar Samardzic e Nikola Krstovic nel 3-4-1-2. Si accomoderanno in panchina anche Charles de Ketelaere e Giacomo Raspadori.