Parlando ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della gara contro il Torino, l'AD del Parma Federico Cherubini è stato stuzzicato sul nome di Carlos Cuesta, arrivato tra mille interrogativi in estate e che invece sta portando i ducali verso una salvezza più che meritata: "No, nessun sassolino, anzi: credo sia un lavoro iniziato negli anni dal Parma. L'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo finale con Cristian Chivu, abbiamo cambiato un po' in estate facendo anche qualche sacrificio. La scelta di Cuesta è andata nel segno della continuità, per essere totalmente soddisfatti però dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo".