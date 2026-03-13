La foto con Javier Zanetti e Diego Milito al Botinero è tutto tranne un indizio di mercato, almeno per ora. Il futuro di Nico Paz ad oggi è al Real Madrid, che ha tutte le intenzioni di riscattare il giocatore dal Como come sottolinea il Corriere della Sera. Entro il 30 giugno le Merengues potranno avvalersi della recompra fissata a 9 milioni di euro, anche se il Como non ha perso del tutto le speranze di trattenere la propria stella, magari offrendogli la vetrina delle coppe europee.

Il diretto interessato però non ha fretta di conoscere il proprio futuro. Prima vuole sapere chi sarà il prossimo allenatore del Real Madrid e che progetti ci sono per lui.