Protagonista nel derby di Milano vinto dal Milan sull'Inter domenica scorsa, con l'assist decisivo per il gol di Pervis Estupinan, Youssuf Fofana parla così della sua giocata a Sportmediaset: "Da due o tre anni, mi sto allenando col piede sinistro e sto migliorando. Cerco sempre di fare il passaggio che porta al gol, cercherò di arrivare a 20 entro fine stagione, anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro (ride, ndr)".

Quanto alla corsa scudetto, il francese parla chiaro: "Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi. Non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta".