Tra i passaggi dell'intervista di Massimo Moratti alla Gazzetta dello Sport ce ne sono alcuni riguardanti i singoli, il mercato che verrà e il rigore non concesso all'Inter nel derby di Milano per il "mani" di Ricci.

Mkhitaryan.

"Benedetto ragazzo, alla Pinetina dovrebbero metterlo a sparare palloni in porta per ore. Giocatore eccezionale e completo, aveva fatto un'azione stupenda, ma quando arriva in area...".

Il mani di Ricci.

"Ho apprezzato il fatto che l'Inter abbia tenuto un basso profilo. Zero alibi, anche se quella dinamica spesso è stata punita. Ciò detto, si immagina cosa sarebbe successo a parti invertite? Sarebbe scoppiato il finimondo".

Se non vinci gli scontri diretti non meriti lo scudetto?

"Ma mi facciano il piacere. Il campionato è una corsa a tappe, altrimenti farebbero un torneo a cinque squadre..."

Il mercato che verrà.

"Questa squadra ha un problema legato al pesante ko nell'ultima finale di Champions. Un problema più di mentalità che tecnico. Serve gente tecnica e veloce. In Europa anche le squadre di seconda fascia hanno ritmi sconosciuti in Serie A. Ecco perché le due finali di Champions in tre anni sono un'impresa".