Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di LazioStyleChannel in vista della sfida contro il Milan di domenica sera. I rossoneri credono di poter restare agganciati al treno tricolore: "Daremo tutto, come sempre, per la Lazio. Se sei abituato a un tifo caldo come il nostro, non è facile ritrovarsi all'improvviso con uno stadio vuoto. Come ha detto il mister, a volte è persino deprimente. Noi però cerchiamo sempre di andare oltre, nonostante le difficoltà", ha detto. Le parole sono state riprese da LaLazioSiamoNoi.