In attesa di rivederlo in campo, probabilmente a Firenze, intorno a Hakan Calhanoglu proseguono le voci di mercato che lo vogliono al Galatasaray dalla prossima estate, desiderio mai nascosto dal Cimbom. Ad oggi le trattative per il rinnovo sono in standby, evidenzia Tuttosport, e su questo stallo influiscono anche i sempre più frequenti infortuni del centrocampista turco.

Sette mesi fa il Gala provò a convincere i nerazzurri a privarsene senza raggiungere la cifra richiesta, ma a un anno dalla scadenza del contratto 10-15 milioni potrebbero essere sufficienti se il club turco tornasse alla carica.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 13 marzo 2026 alle 11:02
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture