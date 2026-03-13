Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian sono i giocatori che lasceranno sicuramente l'Inter a fine stagione, secondo Tuttosport. In scadenza ci sono anche Di Gennaro (ma se non avrà richieste personali differenti rinnoverà) e Akanji, (verrà riscattato).

Al netto di offerte super per Bisseck, acquistato a 7 milioni e che oggi vale cinque volte tanto (un'offerta a quota 35 può far vacilare il club) la difesa del prossimo anno dovrebbe ripartire ancora dal trio Bisseck-Akanji-Bastoni. Cambierà il portiere titolare, Vicario è in cima alla lista che comprende anche Bento, Lunin, Caprile, Atubolu, Harnicek.

Corposa anche la lista dei difensori: piacciono Ordonez (ventunenne del Bruges con cui si parlerà della recompra di Stankovic jr), Muharemovic (mancino, sarebbe ideale come vice-Bastoni) e Solet (era già stato cercato e l'8 aprile spera di poter chiudere i suoi problemi legali visto che la Procura di Udine ha chiesto l'archiviazione). Infine Celik, in scadenza con la Roma, ideale erede di Darmian su cui è forte anche la Juventus.