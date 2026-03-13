Robert Prosinecki, ex stella del calcio croato, ha parlato ai microfoni di FlashScore.com di tantissimi temi. Con una parentesi aperta anche su Petar Sucic, suo connazionale centrocampista dell'Inter: "È arrivato dalla Bosnia ed Erzegovina e ha avuto una grande esperienza al Dinamo Zagabria. Si vede che ha tantissimo talento, lavora per la squadra, ha una mentalità impressionante e sa giocare. Mi auguro che possa essere come Marcelo Brozovic per quanto riguarda la carriera in Serie A. Probabilmente non ha il livello di Luka Modrid, ma è lì e sono sicuro che può giocare ad alto livello".

Nelle sue parole, anche un ricordo di Sinisa Mihajlovic: "Era molto affettuoso con amici e famiglia. Ho giocato con lui in nazionale e un anno alla Stella Rossa, con cui abbiamo vinto la Champions League. Ha segnato bellissimi gol su punizione in Italia con l’Inter, poi è diventato allenatore... Era una persona positiva e pensava sempre che la malattia non fosse nulla. Sono già tre anni. Era davvero un bravo ragazzo".