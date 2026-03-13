Il 26 marzo a Bergamo l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella prima sfida dei playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale. Ovvio che per Rino Gattuso ogni partita sarà un'occasione per valutare i calciatori da coinvolgere nel, si spera, doppio confronto durante la sosta. Altrettanto ovvio, come evidenzia Il Giorno, che Inter-Atalanta sia una sfida in cui il CT avrà molti giocatori da osservare.

Tra i padroni di casa ne figurano ben cinque: Alessandro Bastoni (che potrebbe saltare l'impegno di domani), Nicolò Barella, Davide Frattesi, Pio Esposito e Federico Dimarco. Improbabile che Matteo Darmian e Francesco Acerbi possano tornare nel giro azzurro. Anche tra gli ospiti abbondano i potenziali convocabili, a partire dal rientrante Giorgio Scalvini, passando poi per gli esterni Davide Zappacosta, Lorenzo Bernasconi e Raoul Bellanova, fino a Gianluca Scamacca, Marco Carnesecchi e Giacomo Raspadori che però potrebbe saltare l'impegno contro l'Inter.