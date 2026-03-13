Intervistato da Canale 8, Juan Jesus ha parlato della stagione maledetta del Napoli in fatto di infortuni, riportando alla mente un precedente simile vissuto in carriera: "E’ stata una stagione complicata, mi è capitato un anno così all’Inter, mi pare ci fosse Stramaccioni in panchina. A dicembre eravamo a -1 dalla Juventus, poi ci sono verificati un sacco di infortuni, si fecero male Palacio, Milito e altri. Ci siamo ritrovati a giocare quasi con la Primavera, parlo di 10-12 anni fa. Oggi ritrovarsi in una situazione del genere è complicato perché noi abbiamo uno scudetto da difendere e con giocatori nuovi. E’ una stagione non dico complicata, ma diversa da quello a cui di solito siamo abituati tutti”.