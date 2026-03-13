L'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da Massimo Moratti ha rievocato in tutti i tifosi dell'Inter una certa nostalgia. Moratti è uno degli ultimi presidenti tifosi del calcio italiano e non solo. I tempi sono cambiati, seppure Zhang si sia trasformato nel corso del tempo anche lui in tifoso. A livello comunicato invece Marotta ha scelto un'altra strada, non sembra "accettata" dal tifo.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 13 marzo 2026 alle 15:33
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.