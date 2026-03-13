La proposta bipartisan di candidare Alessandro Bastoni al premio 'Rosa Camuna', condivisa e sottoscritta dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani (FDI) e dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), ha scatenato il dissenso dell'assessore ai trasporti Franco Lucente: "Come cittadino, assessore regionale e Presidente dello 'Juventus club Amici del Pirellone Gianluca Vialli' sono il primo a condannare i fischi negli stadi e l'accanimento mediatico nei confronti del calciatore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ma da qui a volerlo premiare con un alto riconoscimento di Regione Lombardia, ce ne passa…", il suo commento. Prima di proporre un premio particolare per il danneggiato di questa vicenda, Pierre Kalulu, espulso nel derby d'Italia dello scorso 14 febbraio proprio per la simulazione del difensore nerazzurro: "Piuttosto, per metterla sull'ironico, a questo punto credo che si possa proporre il povero Kalulu come vincitore morale del Premio 'Cornuto e mazziato': espulso per un fallo che non ha commesso e che in più deve vedere il protagonista della simulazione, appunto Bastoni, addirittura osannato e proposto per un premio di lealtà e correttezza…", le parole di Lucente. Che ha sottolineato che le scuse di Bastoni siano state "tardive e non rappresentino certamente un valore positivo né possano diventare un esempio di rispetto per il gioco, gli avversari e i tifosi". Lo riporta Lapresse.it.