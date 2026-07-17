Guest star della Fanatics Fan Fest di New York, l'ex nazionale inglese David Beckham presenta così la finale dei Mondiali di domenica tra la Spagna e l'Argentina di Lautaro Martinez: "Non ho mai alzato il trofeo. Però le migliori squadre sono andate in finale, ma quando parli della Spagna… Contro la Francia hanno giocato benissimo, li hanno eliminati, sono stati perfetti. L’Argentina contro l’Inghilterra è stata dura da battere, una partita speciale. È come un derby di Milano: è difficile in campo, difficile sugli spalti. Questo momento non torna per la grande parte dei calciatori”.

Chi vincerà il Mondiale?

“Oh mio Dio... Ho giocato in Spagna e quindi ho molto affetto per loro, hanno fatto un lavoro eccezionale in questa Coppa del Mondo. Ma l’Argentina ha Lionel Messi. Come ho parlato di Kakà parlo di Messi, è un grande giocatore, una persona straordinaria, tratta la gente come andrebbe trattata”.