Terminate le partite del primo turno, scatta martedì 21 luglio il secondo turno di qualificazione che decreterà le ultime sette partecipanti alla prossima Champions League. Cominciano ad entrare in gioco alcuni grossi calibri come la Stella Rossa Belgrado che affronterà i nordirlandesi del Larne e i turchi del Fenerbahçe che se la vedranno coi polacchi del Gornik Zabrze. Partirà anche il percorso dei sorprendenti campioni svizzeri del Thun con un delicato match contro la Dinamo Zagabria.

Ecco date e orari delle partite:

Martedì 21 luglio

Percorso Campioni

Mjällby - Lincoln Red Imps (18:00)
Sabah - KuPS Kuopio (18:00)
Ararat-Armenia - Shamrock Rovers (18:00)
Iberia Tbilisi - Slovan Bratislava (18:00)
Aarhus - Lech Poznań (19:00)
Thun - GNK Dinamo Zagabria (20:00)
Klaksvík - Kauno Žalgiris (20:45)
Larne - Stella Rossa (21:00)
Víkingur Reykjavík - Hapoel Beer-Sheva (21:00)

Percorso Piazzate

Fenerbahçe - Górnik Zabrze (20:00)
Sturm Graz - Hearts (20:30)

Mercoledì 22 luglio

Percorso Campioni

Omonia - Kairat Almaty (19:00)
Levski Sofia - Universitatea Craiova (19:30)
Egnatia - Celje (21:00)

Ritorno

Martedì 28 luglio

Percorso Campioni

Lincoln Red Imps - Mjällby (18:00)
GNK Dinamo Zagabria - Thun (20:00)
Celje - Egnatia (20:15)
Shamrock Rovers - Ararat-Armenia (21:00)

Percorso Piazzate

Hearts - Sturm Graz (20:45)

Mercoledì 29 luglio

Percorso Campioni

KuPS Kuopio - Sabah (17:00)
Kairat Almaty - Omonia (17:00)
Kauno Žalgiris - Klaksvík (18:00)
Lech Poznań - Aarhus (19:00)
Universitatea Craiova - Levski Sofia (19:30)
Hapoel Beer-Sheva - Víkingur Reykjavík (19:30)
Stella Rossa - Larne (20:00)
Slovan Bratislava - Iberia Tbilisi (20:15)

Percorso Piazzate

Górnik Zabrze - Fenerbahçe (20:00)

Sezione: News / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 21:59
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.