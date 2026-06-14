La FIFA ha attribuito a un "problema tecnico" la controversia scaturita per via dell'assegnazione di un rigore alla Svizzera durante la partita pareggiata per 1-1 contro il Qatar di sabato. Il rigore, trasformato da Breel Embolo per un fallo su Remo Freuler è stato assegnato dopo che entrambi i giocatori erano stati giudicati in posizione leggermente regolare nell'azione che ha portato al fallo. Ma la trasmissione televisiva non ha mostrato la consueta grafica 3D che conferma la decisione di un potenziale fuorigioco e, dato che i replay non sono stati conclusivi, l'episodio ha suscitato critiche da parte di tifosi e commentatori.

Nessuna influenza sulla decisione di campo

Tramite i propri social media, la FIFA ha spiegato la situazione in una nota pubblicata dopo quattro ore dalla fine della partita: "Durante la partita Qatar-Svizzera nella Bay Area di San Francisco, un breve problema tecnico ha impedito la visualizzazione dell'animazione di gioco regolare prima del rigore assegnato alla Svizzera al 14esimo minuto. Il problema è stato risolto rapidamente. Il flusso di lavoro del VAR non è stato influenzato da questo problema e ha seguito la normale procedura di verifica della decisione presa sul campo. Le linee utilizzate dal VAR per verificare la posizione dei giocatori coinvolti non indicavano che il giocatore attaccante si trovasse in posizione di fuorigioco in nessuna delle due situazioni immediatamente precedenti alla decisione del rigore".