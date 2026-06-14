Oltre a Lionel Messi e Lautaro Martinez, per Javier Zanetti sarà Nico Paz la stella dell'Argentina in questi Mondiali. Lo ha affermato a margine del Corazon Classic di ieri a Madrid, quando il vicepresidente dell'Inter è tornato ad elogiare il ragazzo di proprietà del Real Madrid protagonista di due annate strepitose a Como: "È giovane, ma credo che questa Coppa del Mondo sia una grande opportunità per lui di dimostrare tutto il suo potenziale. L'Argentina ha anche Lautaro Martínez, un attaccante che sicuramente avrà voglia di fare un grande Mondiale", ha affermato. L'ex terzino ha inoltre sottolineato la preparazione delle squadre sudamericane: "Purtroppo il Paraguay ha perso, ma credo che Brasile, Colombia, Argentina ed Ecuador si siano preparati molto bene per questa Coppa del Mondo e saranno in grado di competere ad armi pari", ha affermato.

Il caldo? Un fattore fino al fischio d'inizio

Riguardo alle alte temperature e alle condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare alcune partite, come è accaduto anche al Mondiale per Club giocato l'anno scorso dall'Inter, Zanetti ha affermato che una volta iniziata la competizione, i giocatori pensano solo a giocare. "Farà molto caldo, ma i giocatori vogliono giocare. Dopo, nessuno se ne ricorderà più; tutti penseranno a vincere, a qualificarsi e a raggiungere le fasi finali".