Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è stato ospite di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del ruolo degli allenatori e dello stato attuale del calcio italiano. Ulivieri ha affrontato anche le criticità del calcio italiano, in particolare la situazione degli stadi e il rendimento della nazionale maggiore. Sulla questione degli impianti è stato lapidario: “Sugli stadi siamo il terzo mondo e sono d’accordo”. Per quanto riguarda la Nazionale, Ulivieri ha riconosciuto che il problema principale si verifica nel passaggio dalle Mazionali giovanili a quella maggiore.

Conte e Allegri due grandissimi allenatori per il Napoli

Durante la trasmissione, Renzo Ulivieri ha sottolineato l’importanza di riconoscere il valore degli allenatori italiani, tra i quali quelli affermati come Antonio Conte e Massimiliano Allegri che stanno per passarsi il testimone alla guida del Napoli: “Conte ha fatto cose eccezionali a Napoli. Questo gli va riconosciuto e bisogna ricordarselo sempre. Conte è un grande allenatore. Un grande allenatore è anche Allegri. E l’ha dimostrato con i risultati e la gestione di giocatori anche difficilissimi”.