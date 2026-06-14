Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è stato ospite di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del ruolo degli allenatori e dello stato attuale del calcio italiano. Ulivieri ha affrontato anche le criticità del calcio italiano, in particolare la situazione degli stadi e il rendimento della nazionale maggiore. Sulla questione degli impianti è stato lapidario: “Sugli stadi siamo il terzo mondo e sono d’accordo”. Per quanto riguarda la Nazionale, Ulivieri ha riconosciuto che il problema principale si verifica nel passaggio dalle Mazionali giovanili a quella maggiore.

Conte e Allegri due grandissimi allenatori per il Napoli

Durante la trasmissione, Renzo Ulivieri ha sottolineato l’importanza di riconoscere il valore degli allenatori italiani, tra i quali quelli affermati come Antonio Conte e Massimiliano Allegri che stanno per passarsi il testimone alla guida del Napoli: “Conte ha fatto cose eccezionali a Napoli. Questo gli va riconosciuto e bisogna ricordarselo sempre. Conte è un grande allenatore. Un grande allenatore è anche Allegri. E l’ha dimostrato con i risultati e la gestione di giocatori anche difficilissimi”. 

Sezione: News / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 21:41
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.