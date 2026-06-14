La Gazzetta dello Sport ha raccolto il parere di alcuni tifosi statunitensi relativo all'assenza dell'Italia da questi Mondiali. Aggiungendo anche il pensiero dell'attaccante dell'Inter Ange-Yoan Bonny, che questa notte farà il suo debutto nella competizione con la Costa d'Avorio che sfiderà l'Ecuador: "Per loro mi spiace, perché comunque sono tutti campioni", ha dichiarato Bonny, che ha strappato la convocazione con gli Elephants proprio nelle ultime battute, una volta ufficializzata la decisione di difendere i colori del proprio Paese d'origine.