E dire che per qualche minuto c'è stata anche la sensazione che qualcosa di sorprendente potesse accadere, e invece il debutto di Curaçao ai Mondiali si è tramutato in una prevedibile, pesante sconfitta con sette reti sul groppone per mano della Germania che a Houston la prende inizialmente alla leggera ma poi si rimette in sesto e fa la voce più che grossa contro la piccola nazionale caraibica. La rete dopo cinque minuti di Felix Nmecha, che con un bel tiro a giro ha infilato il pallone alle spalle del portiere Eloy Room, fa pensare immediatamente ad una giornata di assoluta tranquillità per la Nazionale di Julian Nagelsmann. Se non fosse che i caraibici, senza avere nulla da perdere, prendono un po' di fiducia, si propongono in avanti e al minuto 21 si presentano all'appuntamento con la storia: ad aprire le porte è Livano Comanencia, che con un tiro dalla distanza deviato da un difensore supera Manuel Neuer e manda in visibilio il popolo Azul e non solo. Brutto spaghetto per i tedeschi che però riordinano le idee e prima dell'intervallo rimettono a posto la situazione col gol di Nico Schlotterbeck e il rigore trasformato da Kai Havertz al 50esimo del primo tempo.
Una ripresa a senso unico
Nella ripresa, la Germania scende in campo con un piglio ancora più cattivo e la partita non ha più storia. Già al 48esimo la Mannschaft allunga ancora grazie alla palla perfetta di Joshua Kimmich che trova pronto Jamal Musiala: diagonale perfido e poker servito per i tedeschi. Che non sono sazi e finiscono con l'umiliare i malcapitati avversari: Nathaniel Brown, Deniz Undav e ancora Havertz portano a sette il conto delle reti dei tedeschi. Che dopo un primo tempo un po' leggero, nella ripresa hanno fatto capire chi sono. Per Curaçao resta la soddisfazione di aver segnato la prima rete in un Mondiale.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - World Cup 2026 Diary
Altre notizie
- 23:57 Che grinta il Giappone, Paesi Bassi ripresi due volte: finisce 2-2 a Dallas
- 23:40 Dopo lo Scudetto U18, per Breda un altro premio: il primo contratto pro
- 23:25 Esposito e Palestra tra gli Absolute Beginners della Serie A
- 23:10 Bologna U18, Della Rocca: "Complimenti all'Inter per la stagione"
- 22:55 Cancelo ricorda la morte della madre: "Pochi secondi per cambiare la vita"
- 22:40 Svizzera bloccata dal Qatar, Akanji: "È tutta colpa nostra"
- 22:25 Roma, Koné resta in uscita. Ma i giallorossi hanno più fretta per altri
- 22:10 Marco Santin: "Interista grazie a mio padre. Spero nel bis Scudetto"
- 21:55 Argentina, Scaloni fa i conti coi fulmini. Però sorride per il Dibu
- 21:41 Ulivieri lapidario: "Sugli stadi in Italia siamo al terzo mondo"
- 21:27 Milan, Modric: "Ho debuttato in Serie A nel miglior club italiano"
- 21:10 Scocca l'ora di Denzel Dumfries: l'esterno titolare in Paesi Bassi-Giappone
- 20:59 Curaçao, prima Mondiale con prevedibile stangata: la Germania vince 7-1
- 20:30 Jaselli Meazza: "Sarei felice se Lautaro superasse mio nonno Giuseppe"
- 20:15 Zanetti sulla variante caldo ai Mondiali: "Quando si gioca non ci si pensa"
- 20:00 Italia ancora fuori dai Mondiali, Bonny: "Mi spiace, sono tutti campioni"
- 19:45 Zaire-Emery: "Da Mbappé a Thuram, la Francia ha attaccanti eccezionali"
- 19:30 Rigore di Qatar-Svizzera, la FIFA ammette: "Piccolo disguido tecnico"
- 19:15 fcinGli occhi della Serie B su Lavelli: prime tre richieste all'Inter
- 19:00 Serie A Women entra a far parte delle European Leagues
- 18:45 Frattesi, la Premier nel destino? Nottingham, da gennaio a giugno. E ora...
- 18:30 FIFA, l'arbitro somalo riceverà (comunque) l'intero compenso per il torneo
- 18:15 L'Inter si congratula con il tifoso vip Spike Lee: "I Knicks finalmente ce l'hanno fatta"
- 18:00 Veltroni: "Uno juventino soffre a vedere che Pio Esposito è fuori portata"
- 17:45 Norton-Cuffy, dalle voci sull'Inter al cambio maglia? Ci prova un altro club
- 17:30 Klopp durissimo: "Calcio preso in ostaggio da dirigenti seduti in uffici"
- 17:15 Dumfries fa l'esordio oggi al Mondiale. E il futuro è già scritto
- 17:00 Pecchia elogia Pio Esposito: "È l'eccezione, ma dovrebbe essere la regola"
- 16:45 Argentina, ballottaggio Alvarez-Lautaro. Il dilemma di Scaloni
- 16:30 Costacurta: "In Europa ci sono almeno sei squadre più forti dell'Inter"
- 16:16 Palestra, richiesta alta dell'Atalanta. Galli: "Cifre folli, calcio malato"
- 16:03 Jones, Palestra e Solet: le tre pedine che garantirebbero un salto di qualità
- 15:49 Turchia, Montella: "Calhanoglu non giocava 90' da tempo"
- 15:34 Pisa, presa la decisione sul riscatto di Akinsanmiro: la situazione
- 15:19 Cagliari, Berenbruch è un obiettivo concreto: i dettagli
- 15:04 Svizzera, Akanji: "Pari deludente, ma possiamo ancora qualificarci"
- 14:49 Inter U16, sconfitta indolore: perde contro la Roma ma vola in finale contro la Juve
- 14:34 Zanetti: "Lautaro vorrà disputare un buon Mondiale. Nico Paz giocatore chiave"
- 14:19 Il Giorno - Palestra in salita, rispunta Ndoye come prima alternativa
- 14:04 Milan, Amorim il candidato principale a sostituire Allegri
- 13:50 Pavard non sarà neanche in ritiro: le possibili destinazioni del francese
- 13:35 La Stampa - Carnevali cambia i rapporti tra Juve e Inter? Tutti gli scenari
- 13:20 Grand Tower presenta il bilancio 2025: numeri importanti per la holding
- 13:05 Non solo ricordi: l'Inter guarda al supermercato Real Madrid
- 12:49 Frattesi dice sì al Nottingham, ora manca l'accordo tra gli inglesi e l'Inter
- 12:41 Crespo: "Julian Alvarez il mio preferito, ma Lautaro resta straordinario"
- 12:27 Turchia, Montella: "Difficile trovare varchi, resto fiducioso per le prossime"
- 12:20 Turchia, delusione Calhanoglu: "Australia, due lanci lunghi e due gol"
- 12:10 SM - Pavard, Marotta detta la linea: no ad altri prestiti
- 11:59 Mondiali: un gol basta alla Scozia per iniziare il cammino con il sorriso
- 11:50 Elisa Bartoli sposa la sua Lucia. Le due calciatrici hanno pronunciato il loro 'sì'
- 11:45 Vinicius salva Ancelotti all'esordio: un ottimo Marocco frena il Brasile
- 11:20 Il Messaggero - L'Inter prepara l'offerta per Provedel
- 11:03 Corsera - Solet e Palestra gli obiettivi. Ma occhio ai gioielli di Madrid
- 10:43 TS - Inter su Cambiaso: le idee di scambio. Bremer è da sempre un pallino
- 10:17 TS - Carnevali-Marotta, incontro tra amici prima del passaggio alla Juve
- 10:05 Solet in uscita, l'Udinese lavora al colpo Nelsson
- 09:52 Braida: "Carnevali? Ha saputo assorbire tanto da Marotta e Galliani"
- 09:43 GdS - Bonny studia Drogba: esordio al Mondiale con la Costa d'Avorio
- 09:31 TS - Inter ottimista, nuovi contatti per Provedel. E il portiere sfida Martinez
- 09:16 CdS - Marotta incontra il Real, Frattesi verso il Nottingham: la formula
- 09:03 GdS - Priorità Palestra, Solet e il sogno Jones: le richieste di Chivu all'Inter
- 08:48 TS - Frattesi, l'Inter aspetta l'offerta del Nottingham Forest. La Juve...
- 08:35 Koné non chiude le porte: "Futuro all'Inter? Vedremo che cosa accadrà"
- 08:26 Il Mondiale di Calhanoglu parte in salita: l'Australia stende 2-0 la Turchia
- 08:15 GdS - Jones vuole l'Inter, serve il rilancio: un dettaglio sarà decisivo
- 00:00 Elliot Anderson vs. Davide Frattesi: non c'è partita