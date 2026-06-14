Scatta anche il girone F di questi Mondiali, con la prima partita che si preannuncia molto interessante: di fronte, all'AT&T Stadium di Arlington in Texas, casa dei Dallas Cowboys, i Paesi Bassi di Ronald Koeman e il Giappone di Hajime Moriyasu. Oranje che si presentano ai nastri di partenza con l'inevitabile titolarità di Denzel Dumfries, che in attesa di ufficializzare il suo passaggio al Real Madrid inizia il suo cammino nella kermesse iridata contro i Blue Samurai. Calcio d'inizio alle ore 22.

Queste le formazioni ufficiali:

PAESI BASSI: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Gakpo, Malen. All. Koeman.

GIAPPONE: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda; Ueda. All. Moriyasu.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 21:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.