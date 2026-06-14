L'insidia del maltempo si abbatte sull'Argentina di Lionel Scaloni. È arrivata infatti su Kansas City l'annunciata tempesta con tanto di fulmini, che ha costretto la selezione Albiceleste a modificare gli orari dei propri allenamenti, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. Del resto, è cosa nota che il protocollo statunitense preveda come in caso di temporali con scosse elettriche che possono diventare pericolosi per gli sportivi, qualunque evento all’aperto dev’essere sospeso immediatamente. Oggi dovrebbe tornare il sereno, con temperature e umidità in forte risalita.

Alvarez-Lautaro, il ballottaggio continua

Intanto, Scaloni può sorridere per il recupero completo del proprio portiere Emiliano Martinez dall'infortunio al dito in vista dell'impegno di martedì contro l'Algeria. Anche Leandro Paredes è sulla via del ritorno, visto che ha lavorato per una parte della seduta con la squadra, mentre Julian Alvarez è ormai a posto e può contendere un posto a Lautaro Martinez per l’esordio contro l’Algeria.