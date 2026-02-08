Chivu si riaffida ai titolarissimi dopo il massiccio turnover in Coppa Italia. Anche il Corriere dello Sport immagina oggi tante novità di formazione nell'undici nerazzurro che sfiderà il Sassuolo, a partire dall'attacco dove andrà a ricomporsi la coppia Thuram-Lautaro. In porterà tornerà dall'inizio Sommer con Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa. Sugli esterni Luis Henrique e Dimarco sono sicuri del posto mentre a centrocampo toccherà ancora a Zielinski "dirigere le operazioni con, al suo fianco, Sucic e uno tra Frattesi e Mkhitaryan, favorito perché sostituito presto come Thuram, contro il Torino", chiosa il quotidiano. Se tutto sarà confermato vorrà dire che ci saranno ben nove cambi rispetto alla Coppa Italia.