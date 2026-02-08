Anche Tuttosport conferma la formazione dell'Inter proposta oggi sugli altri giornali sportivi. Rispetto alla sfida di Coppa Italia contro il Torino sono attesi tanti rientri dal 1', con la conferma di Zielinski in regia e il dubbio Thuram-Esposito in attacco: l'attaccante azzurro insidia il francese, che però al momento risulta favorito per affiancare Lautaro. Sucic e Mkhitaryan sono invece in vantaggio su Frattesi per una maglia a centrocampo.