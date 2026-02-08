L'Inter ha trascorso la notte a Parma, scelta come sede ritiro pre-Sassuolo. A prendere parte alla trasferta nerazzurra ci sono anche i due esterni dell’U23 lanciati da Chivu in Coppa Italia, ovvero Cocchi e Kamate, mentre sono rimasti a Milano i tre indisponibili del momento Calhanoglu, Barella e Dumfries. "Si alleneranno tutti ad Appiano poi, alla ripresa prevista per martedì, l’azzurro e il turco potrebbero tornare in gruppo", aggiorna La Gazzetta dello Sport.