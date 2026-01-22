L'autore del gol del momentaneo 1-1 contro l'Arsenal, Petar Sucic, è stato il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Staccato, alle spalle del croato, si piazza al secondo posto Pio Esposito mentre a chiudere il podio è Federico Dimarco. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.38%

Akanji 4.48%

Acerbi 1.95%

Bastoni 2.53%

Luis Henrique 1.38%

Barella 0.80%

Zielinski 1.61%

Sucic 55.40%

Dimarco 4.71%

Lautaro 1.84%

Thuram 1.03%

Frattesi 0.23%

Esposito 22.18%

Diouf 0.34%

Bonny 0.11%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 30 PARTITE:

LAUTARO 44 PT.

ZIELINSKI 35 PT.

THURAM 25 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC, ESPOSITO E DIMARCO 19 PT.

BARELLA 15 PT.

AKANJI E CARLOS AUGUSTO 11 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 8 PT.

MKHITARYAN E BISSECK 6 PT.

MARTINEZ E LUIS HENRIQUE 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.