Nessun dubbio di formazione per il Sassuolo, in campo questa sera al Mapei Stadium per sfidare l'Inter. Nel solito 4-3-3 di Grosso, i neroverdi dovrebbero schierarsi con Muric tra i pali protetto dalla linea a quattro formata da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. I tre di centrocampo saranno Koné, Matic e Thorstvedt, mentre Berardi, Pinamonti e Laurienté formeranno il tridente offensivo.