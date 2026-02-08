Tanti rientri di lusso dall'inizio e due ballottaggi di formazione per l'Inter, attesa nel tardo pomeriggio di oggi dalla trasferta contro il Sassuolo. La Gazzetta dello Sport prova a disegnare l'undici interista che scenderà in campo al Mapei Stadium, riferendo che al momento Sucic e Thuram sono in vantaggio su Frattesi e Esposito.

Davanti a Sommer si rivedrà la linea a tre difensiva composta da Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre le fasce saranno occupate da Luis Henrique e Dimarco. Zielinski e Mkhitaryan completeranno invece la mediana, con capitan Lautaro al rientro dal 1' accanto a Tikus.