L'immeritata sconfitta nel derby, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, ha visto grande protagonista Petar Sucic, giudicato il migliore in campo con la maglia dell'Inter. Secondo posto per Marcus Thuram, mentre al terzo c'è l'esordio per Andy Diouf. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 4.69%

Akanji 3.13%

Acerbi 9.38%

Bastoni 1.37%

Carlos Augusto 1.66%

Barella 9.97%

Calhanoglu 1.56%

Sucic 28.93%

Dimarco 4.01%

Martinez 0.49%

Thuram 18.28%

Bonny 0.29%

Zielinski 0.10%

Diouf 15.84%

Esposito 0.29%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 16 PARTITE:

THURAM 22 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

LAUTARO 16 PT.

SUCIC 14 PT.

BARELLA DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

ESPOSITO E BONNY 9 PT.

MKIHITARYAN 5 PT.

BASTONI 4 PT.

ZIELINSKI E DUMFRIES 3 PT.

DIOUF, AKANJI, BISSECK E DE VRIJ 1 PT.