L'Inter affronterà l'unica squadra ad averla eliminata prima della finale nelle ultime tre edizioni di Champions League, come ricorda il Corriere della Sera. L'obiettivo degli ottavi diretti è alla portata, ma l'Atletico Madrid affamato di punti (ne ha la metà dei nerazzurri) è un esame tosto.

Dall'altra parte c'è Simeone, tatticamente molto simile ad Allegri. E con qualche problema di formazione, viste le assenze di Marcos Llorente, forse di Giuliano e di Oblak. L'altro portiere della sfida, Sommer, dovrebbe essere invece confermato. La sorpresa nei 22 dovrebbe essere Luis Henrique a destra, ma anche Frattesi reclama spazio. Davanti ballottaggio Bonny-Pio per un posto con Lautaro.