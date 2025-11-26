Cambia la situazione nel season ranking dell'Uefa, la classifica che al termine della stagione europea regala un posto in più in Champions League alle prime due federazioni in graduatoria. L'Inghilterra domina con 10.166 punti, davanti alla Germania con 9.428. Terza l'Italia a 8.714, davanti alla Spagna con 8.500 e al Portogallo con 8.400.

Sorpresa Cipro a 8.250 punti, segue la Polonia a 7.875, quindi la Danimarca a 7.625 e la Francia a 6.928. Chiude la top ten il Belgio a 6.500.

Sezione: News / Data: Mer 26 novembre 2025 alle 16:01
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print