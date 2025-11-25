Serata di Champions League in arrivo per l'Inter, attesa domani sera dalla delicata trasferta nella casa dell'Atletico Madrid. Secondo Sky Sport il tecnico nerazzurro Chivu pensa a novità in tutti i reparti rispetto al derby, ma non tra i pali: Sommer sarà protetto dalla linea a tre composta da Akanji, De Vrij e Bastoni, mentre in mezzo al campo Barella e Calhanoglu saranno affiancati da Zielinski. La grande novità è sulla corsia di destra, dove ci sarà il rilancio dal 1' di Luis Henrique. Dalla parte opposta Dimarco viaggia verso la conferma, mentre in attacco dovrebbe essere Esposito ad affiancare Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro.